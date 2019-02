Un europarlamentar o acuza pe Pintea de minciuna in legatura cu spitalele regionale: A dat startul amagirilor de campanie

De ce refuza fonduri UE?

Mai exact, acesta spune ca in urma cu doua saptamani Pintea l-a informat, oficial, ca studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale sunt gata. In schimb, marti, ministrul Sanatatii a declarat ca doar cel pentru unitatea din Iasi este finalizat."Acum doua saptamani, ministrul Sorina Pintea mi-a raspuns oficial si ma asigura ca toate cele 3 studii de fezabilitate (pentru spitalele regionale din Iasi, Craiova si Cluj) sunt gata. Ieri, la Iasi, acelasi ministru declara ca doar cel pentru Iasi este gata.Tocmai pentru ca am sesizat confuzia totala a Guvernului in ce priveste construirea celor 3 spitale regionale, la inceputul anului, am solicitat o serie de informatii legate de evolutia acestor spitale, de la Ministerul Sanatatii si Ministerul Fondurilor Europene, in baza Legii privind accesul la informatiile de interes public.La intrebarea mea, daca cele 3 studii de fezabilitate sunt finalizate, raspunsul ambelor ministere a fost:", afirma europarlamentarul PNL intr-un comunicat remis miercuriAstfel, Marian-Jean Marinescu ii cere public ministrului Sanatatii "sa spuna cand anume a mintit: in raspunsul oficial la adresa inaintata de mine, pe care l-a si semnat, sau ieri, la Iasi, cand doamna ministru a dat startul amagirilor de campanie electorala".Totodata, europarlamentarul PNL ii solicita public Sorinei Pintea sa spuna daca starea dezastruoasa a bugetului de stat este adevarata cauza pentru care cele 3 spitale regionale vor fi probabil construite dupa 2021.Potrivit acestuia, singura explicatie plauzibila pentru refuzarea fondurilor europene actuale este starea dezastruoasa a bugetului de stat, care nu poate suporta cofinantarea proiectului de peste un miliard de euro pentru cele 3 spitale regionale."Trecand peste justificarile superficiale ale Guvernului, singura explicatie plauzibila pentru refuzarea fondurilor europene actuale este starea dezastruoasa a bugetului de stat, care nu poate suporta cofinantarea proiectului de peste 1 miliard de euro pentru cele 3 spitale regionale.Oricine cu minime cunostinte privind accesarea fondurilor europene stie ca beneficiarul, adica Guvernul, poate solicita redirectionarea fondurilor din alte programe pentru a demara cat mai repede constructia spitatelor regionale.Reamintesc Guvernului ca prin amanarea construirii spitalelor regionale nu isi respecta propriul program de guvernare 2017 - 2020, in baza caruia a primit votul de incredere al Parlamentului Romaniei si ca vremea bilantului se apropie cu repeziciune", subliniaza europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu.I.O.