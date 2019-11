Vaccinurile antigripale nu ajung! Ministerul Sanatatii promite solutii, dar refuza sa dea detalii despre modul in care a cumparat produsele

Ministerul Sanatatii cauta solutii pana pe 15 decembrie

Achizitie de vaccinuri cu scandal. Informatiile raman "la secret"

Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, spune ca pana la acest moment, medicii de familie au primit doar cate 10-15 doze de vaccin pentru pacientii lor."In Bucuresti, in continuare, am primit extraordinar de putine (doze - n.red), Bucurestiul bate toate recordurile. In judete, in tara, s-au mai primit si de ordinul sutelor, dar in Bucuresti in continuare e aceeasi bataie de joc. S-au primit doua transe, prima de 10-15 doze, a doua de 10-15 doze. Asta in ciuda sutelor cerute, ca sa ne lamurim", a declarat Alexiu pentru Mediafax.Potrivit sursei citate, aceasta situatie ar fi fost alimentata de DSP Bucuresti."Intr-adevar, aceasta transa a fost mai mare, s-a terminat practic vaccinul luat de minister, dar in Bucuresti s-a solicitat extrem de putin de catre Directia Sanitara, in ciuda faptului ca medicii au solicitat cantitati mai mari (de doze - n.red), in continuare DSP Bucuresti face exact ce vrea si solicita cat vrea.care contin toate cele care se distribuie, inclusiv automat la spitale, centre de plasament, refugiati etc., si ce ramane la medicii de familie, in conditiile in care sunt 1.000 de medici de familie in Bucuresti. Deci din 90.000, jumatate dai la medicii de familie, 40 de bucati, in total, ceea ce e totalmente inadecvat pentru o institutie ca Directia Sanitara Bucuresti, in conditiile in care", completeaza presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov.Intrebata daca a intampinat dificultati din acest motiv, in sensul in care la cabinetele medicilor de familie s-au prezentat oameni pentru a se vaccina si au fost trimisi acasa, din cauza lipsei de doze, Alexiu a raspuns ca s-a confruntat cu aceasta situatie inca din luna septembrie."Din moment ce ministrul Sanatatii iese la inceputul lui septembrie si spune cu mare tam-tam 'am inceput campania antigripala' si incep sa vina oameni si vin de atunci si cauta vaccin si nu gasesc nici acum. Dumneavoastra ce credeti, cand vedeti, cand ministrul iese la televizor, ca asa. A iesit si a spus 'avem vaccin'. Si au inceput sa vina pacientii si apoi au venit in fiecare zi o luna jumatate, doua,", informeaza Alexiu.Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, ca va fi constituit un grup de lucru format din medici specialisti, medici de familie, reprezentanti ai comisiilor de specialitate si Ministerului Sanatatii, ai Institutului National de Sanatate Publica si ai Societatii Romane de Microbiologie, reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, precum si reprezentanti ai pacientilor. Grupul de lucru va avea rolul ca, pana la data de 15 decembrie 2019, sa identifice deficientele in functionarea Programului national de vaccinare, dar si in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita."Grupul se lucru va prezenta ministrului Sanatatii un set de masuri pentru imbunatatirea acestor programe si activitati de sanatate publica(...). Mentionam ca, repartitia dozelor de vaccin pe judete se face in functie de catagrafierea realizata de medicii de familie, precum si de informarile acestora catre directiile de sanatate publica", a transmis MS, potrivit Mediafax.Ministerul Sanatatii a achizitionat, prin licitatie publica, anul acesta 1.500.000 de doze de vaccin gripal, cu 200.000 de doze mai mult fata de anul trecut.Potrivit deputatului USR Emanuel Ungureanu, insa, caietul de sarcini se prevedea ca vaccinul cumparat trebuie sa poata fi folosit pentru pacienti cu risc de imbolnavire, incepand cu varsta de 6 luni.Fostul Ministrul al Sanatatii, Sorina Pintea (PSD) a confirmat ca si ei licitatia i-a ridicat o serie de semne de intrebare si ca pentru pacientii cu varste intre 6 luni si 3 ani s-au comandat, separat, vaccinuri.In context, suspectand o frauda, Emanuel Ungureanu a depus o plangere penala in acest caz. Deputatul USR a refuzat, insa, la solicitarea, sa mai ofere si alte informatii despre caz, sustinand ca isi protejeaza sursele.a solicitat, inca de pe data de 15 octombrie, in scris, in baza Legii 544/2001, informatii de la Ministerul Sanatatii cu privire la acesta achizitie de vaccinuri antigripale. De asemenea, am solicitat sa studiem documentatia publica aferenta licitatiei.Pana la acest moment, Ministerul Sanatatii a refuzat sa ne puna la dispozitie informatiile si sa ne dea acces la documentatie, dar si sa ne informeze de ce nu comunica.