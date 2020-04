Seful CJ Maramures a propus Ministerului Sanatatii suspendarea contractului Sorinei Pintea

Propunerea, trimisa la MS

Gabriel Zetea a subliniat ca decizia privind mentinerea sau schimbarea acesteia din functie urmeaza a fi luata de catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Precizam ca premierul Ludovic Orban i-a cerut, in sedinta Executivului de joi, ministrului Sanatatii sa o demita pe Sorina Pintea."In calitate de presedinte al Consiliului Judetean Maramures, am luat act de renuntarea la demisia din functia de manager al Spitalului JudeteanBaia Mare, transmisa de ec. Sorina Pintea, dar si de faptul ca se afla in concediu medical pana la data de 16 mai 2020, cand ii expira contractul de mandat.Consider ca Spitalul Judetean (...) Baia Mare a fost administrat in buna regula, in aceasta perioada de criza, de catre directorul medical Ioan-Vasile Pop si cred ferm ca acest management are nevoie de continuitate.", a precizat Gabriel Zetea, in comunicat.Presedintele CJ Maramures a mai mentionat ca in cursul zilei de joi a propus Ministerului Sanatatii suspendarea contractului de management pentru Sorina Pintea."Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta Nr. 40 privind intarirea capacitatii administrative a sistemului sanitar, emisa de premierul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial in 2 aprilie 2020,", a mentionat Gabriel Zetea.Acesta a mai adaugat ca din partea Consiliului Judetean se vor face, in continuare, toate eforturile de a asigura resursele financiare necesare pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgenta, respectiv dotarea cu aparatura medicala, echipamente si materiale de protectie a cadrelor medicale si sanitare, astfel incat sanatatea tuturor maramuresenilor sa fie, in continuare, in prim plan.", a mai mentionat Gabriel Zetea, in comunicat.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, Sorin Pintea, si-a retras demisia din postul detinut in unitatea medicala, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Amalia Babici Man.Curtea de Apel Bucuresti a decis, pe 6 martie, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Dancila, sa fie eliberata din arest preventiv si sa fie cercetata sub control judiciar in dosarul in care este acuzata de luare de mita.Judecatorii de la CAB au dispus ca Sorina Pintea sa fie plasata sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.