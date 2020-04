Sorina Pintea, trimisa in judecata de DNA pentru spaga: 10.000 de euro si 120.000 de lei

DNA: A fost flagrant

Acuzatia: mita in forma continuata, doua acte materiale, 10.000 de euro si 120.000 de lei.Faptele ar fi fost facute in calitate de manager al unitatii medicale, potrivit unui comunicat DNA, remis joi. Fostul ministru este in acest moment sub control judiciar."In perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect, incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala," acuza procurorii.Concret, Pintea ar fi primit banii respectivi in incinta spitalului, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite."In data de 28 februarie 2020, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante," explica DNA.In cauza s-a instituit masuraDosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.," mai precizeaza DNA.I.S.