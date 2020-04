Pintea, inlocuita de la conducerea Spitalului din Baia Mare cu Alexandru Oros. Presedintele CJ Maramures contesta numirea

Ziare.

Conform Ordinului 440/10.04.2020, Alexandru George Oros este numit manager al SJU Baia Mare, dupa ce in cursul zilei de joi, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a inaintat Ministerului Sanatatii un document in care mentiona obligatia ministerului de a suspenda contractul de management al directorului Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, care anterior si-a retras demisia.Oros este consilier local PNL in cadrul Primariei municipiului Sighetu Marmatiei.Alexandru George Oros va ocupa functia de manager pe durata suspendarii contractului de management al Sorinei Pintea, anunta Agerpres.Ea a revenit asupra demisiei, anuntand Consiliul Judetean Maramures, cat si alte institutii ca se afla in concediu medical.In context, deputatul PNL Viorica Chereches, medic primar in boli infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie din municipiul Baia Mare, a declarat ca numirea noului manager la SJU trebuie sa duca la o mai buna colaborare intre unitatile medicale din judet in situatia provocata de COVID-19."Prioritatea mea in aceasta perioada este Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare aflat in linia intai, spital COVID, care trateaza si vindeca pacientii infectati cu coronavirus din Maramures. Scopul meu este sa nu avem decese si sa avem pacienti vindecati cat mai multi. Orice gest superficial facut fara respectarea masurilor de preventie ne poate transforma in focar de coronavirus, asa cum s-a intamplat in alte judete" a spus Viorica Chereches.Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma, intr-o scrisoare deschisa trimisa ministrului Sanatatii, ca numirea liberalului Alexandru Oros in aceasta functie "nu se poate explica decat prin jocurile de putere ale unor oameni iresponsabili", arata News.ro.El arata ca Oros a fost manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, unitate medicala amendata de DSP in 2016, "motivatia pe scurt fiind aceea ca unitatea medicala nu a utilizat deloc biocide si ca deseurile medicale periculoase au fost depozitate in conditii improprii"."In plina criza de sanatate publica, ati numit la conducerea Spitalului Judetean "Dr. Constantin Opris" Baia Mare o persoana care nu are nimic in comun cu actul medical, care nu cunoaste acest spital si care nu are competenta si experienta de a gestiona aceasta situatie de criza", afirma Zetea.El arata ca i-a propus, joi, ministrului Sanatatii, numirea ca manager interimar a dr. Vasile-Ioan Pop, care este director medical al unitatii sanitare din anul 2013, a condus spitalul de fiecare data cand managerul in functie a lipsit (chiar si in cei aproape doi ani de zile in care Sorina Pintea a ocupat functia de ministru al Sanatatii), "iar in ultima luna si jumatate, dr. Vasile-Ioan Pop a gestionat cu mult profesionalism atat partea medicala, cat si partea de management a Spitalului Judetean din Baia Mare".La inceputul lunii aprilie, purtatorul de cuvant al CJ Maramures, Amalia Babici Man, anunta ca Sorina Pintea si-a retras demisia din functia de manager al SJU Baia Mare."Sorina Pintea si-a depus demisia pe 2 martie si a fost inregistrata pe 5 martie la Consiliul Judetean Maramures. Demisia este un act unilateral, iar demisia unui sef sau al unui manager isi face efectul dupa 30 de zile din momentul inregistrarii. In tot acest timp, Sorina Pintea a fost manager al SJU Baia Mare pentru ca nicio instanta nu i-a interzis sa-si exercite functia. Ea s-a aflat in concediu medical in aceasta perioada, timp in care a fost inlocuita de directorul medical Vasile Pop.Inainte ca acele 30 de zile de preaviz sa expire, Sorin Pintea a transmis o informare catre CJ Maramures, anuntand ca renunta la demisie. CJ a luat act de acest nou document, trimitandu-l spre informare SJU. Sorina Pintea ocupa acest post prin concurs pe perioada determinata, care expira in toamna acestui an, urmand a fi organizat un nou concurs pentru postul de manager", a precizat Amalia Babici Man.Amintim ca presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, a informat joi, printr-un comunicat de presa, ca Sorina Pintea, care si-a retras demisia din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare se afla in concediu medical si nu va reveni la munca, iar el a propus Ministerului Sanatatii suspendarea contractului acesteia. Joi, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sanatatii demiterea Sorinei Pintea din functia de manager la Spitalul din Baia Mare.