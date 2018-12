Sapte asistente si infirmiere de la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti, depistate cu stafilococ auriu

Ziare.

com

Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, in subordonea caruia se afla Spitalul de Obstretica-Ginecologie Ploiesti, a declarat ca in urma unui control venit prin ordin de ministru, s-au recoltat probe din cadrul unitatii sanitare si de la personal pentru depistarea stafilococului auriu.In urma analizelor, sapte asistente medicale si infirmiere au fost descoperite cu stafilococ auriu."Aceste sapte asistente si infirmiere descoperite cu stafilococul auriu vor sta acasa. Toata lumea il are in corp, la unii este activ, la altii nu. In spital nu au fost gasite probleme. A fost tot spitalul verificat, s-au luat probe de la pat, noptiere, dotari medicale, pereti. Nu a fost descoperit nimic", a declarat Toader.Toader a mai precizat ca in Directia de Sanatate Publica Prahova dispune masurile care trebuie luate.Purtatorul de cuvant al DSP Prahova, Dan Decebal, nu a putut fi contactat.Citeste si: