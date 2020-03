Seful DNA: Interceptarile din dosarul Pintea nu s-au scurs din DNA, le-am dat avocatului

Ziare.

com

In schimb, Bologa a explicat ca tot dosarul cauzei, in format electronic, inclusiv stenograme sau procese-verbale, a fost pus la dispozitia avocatului Sorinei Pintea."Noi i-am respectat intru totul drepturile," spune Bologa.Pe de alta parte, seful DNA arata ca masura controlului judiciar data de judecator in cazul fostului ministru confirma ca sunt probe in dosar."Eu cred ca fiecare judecator analizeaza probele de la dosarul cauzei, datele fata de fiecare persoana, apreciaza si argumenteaza pozitia.Am constatat ca s-au luat masuri preventive. Avem dosare in lucru foarte importante in diverse domenii si cu persoane importante. Aceste persoane atrag competenta DNA", a explicat Bologa.I.S.