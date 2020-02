Alpin Film Festival: 7 zile dedicate filmului si culturii montane la Brasov, Busteni si Predeal

Incepe cea de-a 5-a editie Alpin Film Festival

Cea de-, primul si cel mai mare eveniment din Romania dedicat artei si culturii montane, incepe luni, pe, laIubitorii de munte, adrenalina si aventura vor avea la dispozitie o saptamana intreaga cu evenimente speciale - proiectii cu cele mai premiate filme din ultimul an, expozitii de fotografie alpina, lansari de carte, dar si intalniri cu alpinisti sau sportivi romani de elita.Incepand din acest an, festivalul face parte din IAMF - International Alliance for Mountain Film, prestigioasa asociatie mondiala ce reuneste 27 de evenimente cinematografice din 20 de tari de pe 5 continente.Editia din acest an este un tribut adus alpinistului Zsolt Torok, pornit in 2019 intr-o ultima expeditie, in muntii Fagaras.Accesul la proiectiile si evenimentele incluse in programul festivalului este gratuit, pe baza rezervarilor online: http://bit.ly/rezervariAFF5 Alpin Film Festival isi deschide portile luni, pe 24 februarie, cu doua expozitii spectaculoase de fotografie.Incepand cu primele ore ale diminetii, iubitorii de munte si natura sunt invitati sa descopere o arhiva vizuala a renasterii salbaticiei in sudul Carpatilor romanesti., gazduita pana pe 1 martie de Centrul Cultural Reduta, este proiectul fotografic al britanicului Nick White ( www.nicholasjrwhite.co.uk ), indragostit de Romania, care a ales sa documenteze misiunea Fundatiei Conservation Carpathia, aceea de a crea o zona protejata cu natura salbatica de talie mondiala in sudul Carpatilor romanesti.Despre intoarcerea in salbaticie vorbeste si expozitia Zimbrul revine in Carpatii Meridionali, organizata de WWF Romania, cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul LIFE.Fotografiile care surprind intoarcerea emblemei romanesti in zonele montane si impactul acestui proces vor fi expuse in aceeasi perioada, la Centrul Cultural Reduta.Incepand de marti, 25 februarie. Aula Sergiu Chiriacescu va gazdui, o alta expozitie fascinanta, cu 30 de fotografii realizate in zone salbatice ale tarii.Gala de deschidere AFF.5 va fi o reala surpriza pentru spectatorii care si-au rezervat deja locuri la eveniment.Alpinistul timisorean, protagonistul documentarului-fenomen recent lansat in cinematografe, va fi prezent la proiectia speciala(r. Mircea Gherase, Lucian Mircu) de marti,Imbinand peste 100 de ore de filmari, material de arhiva si imagini in premiera din locuri putin umblate de om, documentarul il surprinde pe Horia Colibasanu in cele trei ipostaze ale sale: dentist, tata a doi copii si alpinist in Himalaya.Ascensiunea lui solo pe Everest va putea fi urmarita de la, in, Universitatea Transilvania Brasov.Proiectia va fi prezentata de cunoscutul alpinist Marius Gane, in prezenta protagonistului si a regizorului Mircea Gherase.Primul om din istorie care a cucerit Everestul pe timp de iarna, legendarul alpinist polonez, distins in 2019 cu Premiul pentru intreaga cariera Piolet d'Or, este invitatul de onoare al acestei editii.Pe 26 februarie, dupa proiectia documentarului, considerat cel mai bun film de munte al anului 2019, publicul va avea ocazia sa-l intalneasca la Brasov, in cadrul unui eveniment special gazduit de Centrul Cultural Reduta, cu sustinerea Institutului Polonez.Seara va continua la inaltime, cu o intalnire memorabila intre, o elita a alpinismului romanesc.Doi mari alpinisti din generatii diferite vor porni un dialog despre pasiunea care ii uneste, oferind publicului detalii din cele mai importante expeditii si impartasind secretele succeselor pe care le-au inregistrat de-a lungul carierei.estela Alpin Film Festival. O serie de evenimente speciale, organizate in parteneriat cu WWF Romania, va aduce pe marele ecran, la Centrul Cultural Reduta, cele mai puternice productii recente inspirate de confruntarile cu care se confrunta padurea, dar si de maretia si importanta acesteia in existenta Planetei.(r. Francois-Xavier Drouet) - inclus in 2019 in Competitia Oficiala a Festivalului de la Locarno, si(r. Jordan Manley) - premiat in 2019 la Bilbao Mendi Festival, unul din cele mai importante festivaluri de film de munte din Europa, vor rula pe marele ecran incepand cu ora 18:00, conturand contextul unui dialog pe tema "", de la care nu vor lipsi experti din domeniu.Iubitorii de lectura sunt invitati sa participe la evenimentele de lansare ale unor titluri exceptionale inspirate de universul montan.Pe 27 februarie, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania, brasovenii sunt invitati sa descopere, de Miklos Banffy, considerata astazi una dintre operele de referinta ale secolului XX.Romanul a aparut, in ultimele doua decenii, in engleza, franceza, spaniola, germana, italiana si olandeza, fiind primit cu mult entuziasm.Editia romaneasca, in traducerea lui Marius Tabacu, include un cuvant inainte de Marta Petreu si un studiu introductiv si un glosar realizate de Lucian Nastasa-Kovacs.Evenimentul la care vor participa invitati de seama face parte din sectiunea, in cadrul careia, pe 28 si 29 februarie, vor fi lansate noi titluri dedicate iubitorilor de munte de toate varstele, in prezenta autorilor, la Libris Brasov.O carte remarcabila care face parte din istoria muntelui in Romania,, de Nestor Urechia, aparuta la editura Romania Pitoreasca, va fi prezenta la AFF.5 de Mihai Ogrinji, directorul editurii., evenimentul anual care celebreaza la ALPIN FILM FESTIVAL performanta romaneasca in domeniul sporturilor montane, ajunge anul acesta la cea de-a 5-a editie.Pe, de la ora, sportivii care au inregistrat cele mai mari succese in 2019 vor fi aplaudati si recompensati pentru reusitele lor in cadrul unei ceremonii gazduite dePremiile pentru performantele din alpinism vor fi oferite in parteneriat cu Clubul Alpin Roman. Federatia Romana de Alpinism si Escalada si Federatia Romana de Orientare vor desemna "sportivii anului" pentru fiecare dintre disciplinele reprezentate.Unul din premii va fi acordat in memoria alpinistului, caruia Alpin Film Festival ii dedica in acest an intreaga editie.In aceeasi zi, de la ora 11:00, un eveniment special in memoria celui care a dus numele Romaniei pe cele mai inalte culmi va avea loc la Castelul Cantacuzino din Busteni.Personalitati emblematice ale alpinismului romanesc vor povesti iubitorilor de munte despre ascensiunile lui de succes, dar si despre cele mai importante expeditii de-a lungul carora i-au fost alaturi.Premiat la Sundance si nominalizat la Premiile Academiei Americane de Film, atat la titlul de "Cel mai bun documentar", cat si la categoria "Cel mai bun film strain",(r. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) incheie cea de-a 5-a editie Alpin Film Festival.Documentarul va ajunge pentru prima data pe marele ecran din Brasov pe, de la ora 20:00, in, Universitatea Transilvania Brasov.Filmul spune povestea ultimei femei-vanator de albine din Europa, care trebuie sa salveze albinele si sa returneze echilibrul natural in Honeyland.Accesul la proiectia de inchidere este gratuit, in limita locurilor disponibile: http://bit.ly/Honeyland-AFF2020 O proiectie cu totul si cu totul speciala va incanta spectatorii in ultima zi de festival. Documentarul(r. Miroslav Ivanova) spune povestea uluitoare a alpinistului bulgar care a reusit sa atinga Varful Mont Blanc in scaun cu rotile.Nu ar fi reusit fara prietenii sai, o echipa de alpinisti experimentati, pe care publicul este invitat sa-i urmareasca intr-una dintre cele mai emotionante expeditii, pe 1 martie, de la ora 17:00, la Cinemateca Patria.O selectie impresionanta de filme care surprind peisaje spectaculoase, performante sportive, adrenalina si multa aventura va face deliciul spectatorilor zilnic, cu intrare libera.Premiate in cele mai mari festivaluri din intreaga lume sau proiectate in premiera in Romania, titlurile din Competitia Nationala si cele din Competitia Internationala concureaza nu doar la premiile sectiunii, ci si la Premiul Publicului, oferit filmului votat de cel mai mare numar de spectatori.- unicul eveniment din Romania dedicat culturii si educatiei montane, va avea loc in perioadalaProgramul complet al celei de-a 5-a editii Alpin Film Festival este disponibil pe https://alpinfilmfestival.ro/ Editia din acest an a festivalului este sustinuta de:Sponsorii festivalului: MONTURA, Coresi, Maramont Sport, Fundatia Conservation Carpathia, Nikon, eMagParteneri institutionali: Consiliu Judetean Brasov, Primaria Brasov, Primaria Busteni, Primaria Predeal, Primaria Rasnov, CNCParteneri strategici: Centrul multicultural al Universitatii Transilvania Brasov, Salvamont Romania, Universitatea Transilvania, Centrul Cultural Reduta, Muzeul Judetean de Istorie, Agentia Metropolitana Brasov, Clubul Alpin Roman, Federatia Romana de Alpinism, Federatia Romana de Orientare, FORONACu sprijinul: Institutul Polonez, Reghin, Winter Outlet, Aqua Vitamin, Nikon, Dry Food, BUFF, Ferma Catean, EMPIRE, Teracota Medias, Muntii Nostri, Grind Production, Libraria Stefan Octavian Iosif, Domeniul Schiabil Kalinderu, Institutul Balassi, CPNT, ProPark, WWF Romania, Ambasadei Elvetiei si Fondul Elvetian Swiss Sponsors' Fund, APDT Brasov, Federatia Industriei Hoteliere din Romania, Adventure Studio, Best Experience, SKV - Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor, ZuMont, Echipa Nationala Montana, Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate, Asociatia de Ecoturism din RomaniaParteneri locali: Sergiana, Hotel Belvedere, Hotel Safrano, Hotel Kronwell, Naturali, Clubul Babarunca, Tabere si circuite Silviu Balan, Centrul Vissual, NTD, Romania Salbatica, Winter Outlet, Il Rifugio Bradet