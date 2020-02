Gala Muntelui 2020: Sportivii anului 2019, premiati la Alpin Film Festival

Ziare.

com

Pe 29 februarie, de la ora 14:00, sportivii care au inregistrat cele mai mari succese in 2019 vor fi aplaudati si recompensati pentru reusitele lor in cadrul unei ceremonii gazduite de Centrul Cultural Aurel Stroe din Busteni.Unul din premii va fi acordat in memoria alpinistului Zsolt Torok, caruia Alpin Film Festival ii dedica in acest an intreaga editie.Cu sprijinul Clubului Alpin Roman, AFF va propune la aceasta editie un nou format al Galei, oferind premii pentru cele mai importante performante din: alergare montana, parapanta, mounatin bike si nu in ultimul rand alpinism.Si in acest an, Federatia Romana de Alpinism si Escalada va premia la Busteni sportivii anului 2019.De asemenea, pentru al doilea an consecutiv, Federatia Romana de Orientare va premia un sportiv care s-a remarcat cel mai mult in 2019 la acest capitol.Un premiu special ii va fi acordat in premiera meteorologului George Porancia, de la statia meteo de la Varful Omu, care traieste de 36 de ani la 2.500 de metri altitudine.In cadrul aceleiasi ceremonii, Jandarmeria Montana va acorda o distinctie speciala pentru cea mai importanta performanta in alpinism inregistrata de un Jandarm montan.Doua filme documentare exceptionale despre alpinism vor face deliciul publicului prezent la Gala Muntelui dupa decernarea marilor premii.De la ora 16:00, spectatorii vor urmari(r. Josh Lowell, Zachary Barr, Peter Mortimer), despre Adam Ondra, considerat cel mai bun alpinist din lume.Dupa ce a cucerit cateva dintre cele mai dificile rute de pe intreg mapamondul, Ondra impinge acum limitele umane, antrenandu-se pentru noi recorduri care ii vor asigura locul in istoria ascensiunilor.La polul opus, de la ora 17:00, pe marele ecran din Busteni va rula, tot cu intrare libera, multi-premiatul documentar(r. Mladen Kovacevic).Realizat din imagini surprinse pe casete video in urma cu 18 ani, filmul documenteaza ascensiunea primului sarb pe Everest.Visul sau de aventura nu a culminat cu un urlet victorios, dezvaluie un citat din jurnalul sau, dar a sfarsit intr-un tipat al invinsului.Tesut cu imagini enigmatice, extrase filmate din jurnalul protagonistului, peisaje nepamantesti, personaje enigmatice si circumstante periculoase, documentarul premiat in 2018 la Sarajevo vorbeste despre limitele capacitatilor umane.Accesul la Gala Muntelui, dar si la proiectiile filmelor, este gratuit, in limita locurilor disponibile.- unicul eveniment din Romania dedicat culturii si educatiei montane, va avea loc in perioadalaProgramul complet al celei de-a 5-a editii Alpin Film Festival va fi disponibil in curand pe https://alpinfilmfestival.ro/ Editia din acest an a festivalului este sustinuta de:Sponsorii festivalului: MONTURA, Coresi, Maramont Sport, Fundatia Conservation Carpathia, NikonParteneri institutionali: Consiliu Judetean Brasov, Primaria Brasov, Primaria Busteni, Primaria Predeal, Primaria Rasnov, CNCParteneri strategici: Centrul multicultural al Universitatii Transilvania Brasov, Salvamont Romania, Universitatea Transilvania, Centrul Cultural Reduta, Muzeul Judetean de Istorie, Agentia Metropolitana Brasov, Clubul Alpin Roman, Federatia Romana de Alpinism, Federatia Romana de Orientare, FORONACu sprijinul: Institutul Polonez, Reghin, Winter Outlet, Aqua Vitamin, Nikon, Dry Food, BUFF, Ferma Catean, EMPIRE, Teracota Medias, Muntii Nostri, Grind Production, Libraria Stefan Octavian Iosif, Domeniul Schiabil Kalinderu, Institutul Balassi, CPNT, ProPark, WWF Romania, APDT Brasov, Federatia Industriei Hoteliere din Romania, Adventure Studio, Best Experience, SKV - Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor, ZuMont, Echipa Nationala Montana, Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate, Asociatia de Ecoturism din RomaniaParteneri locali: Sergiana, Belvedere, Safrano, Kronwell, Naturali, Clubul Babarunca, Tabere si circuite Silviu Balan, Centrul Vissual, NTD, Romania Salbatica, Winter Outlet, Il Rifugio Bradet