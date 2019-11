A incetat din viata o fosta glorie a sprintului american, campion olimpic la 100 de metri

Ziare.

Dillard, decedat in urma unui cancer de stomac la Cleveland, a fost unul din starurile sprintului mondial la finele anilor '40. Momentul sau de glorie a avut loc in finala cursei regina a atletismului la JO din 1948 (Londra), pe care a castigat-o in fata compatriotului sau Barney Ewell, o victorie validata de prima fotografie de finish din istorie.La JO de la Helsinki in 1952 el s-a impus in proba de 110 metri garduri, devenind primul atlet masculin campion olimpic in aceste doua probe si singurul intrucat nimeni nu a mai reusit aceasta performanta pana acum.In total, Dillard a cucerit patru titluri olimpice, adaugand victoriile cu echipa americana de stafeta 4x100 de metri in 1948 si 1952.