Christian Coleman, campion mondial la 100 de metri dupa ce a scapat de o sanctiune antidoping

Ziare.

com

Coleman (23 ani) a trecut primul linia de sosire in finala desfasurata sambata seara, in 9 sec 76/100, impunandu-se in fata compatriotului sau Justin Gatlin, detinatorul titlului (9 sec 89/100), medaliat cu argint, in timp ce bronzul a revenit canadianului Andre De Grasse (9 sec 90/100).La saritura in lungime, titlul mondial a revenit, in mod surprinzator, jamaicanului Tajay Gayle, care a reusit o saritura de 8,69 m, gratie careia a stabilit a zecea performanta din istoria acestei probe.Gayle, in varsta de 23 ani, i-a devansat pe americanul Jeff Henderson (8,39 m) si pe cubanezul Juan Miguel Echevarria (8,34 m), ultimul fiind considerat marele favorit la victorie, inaintea startului competitiei.Cursa masculina de 50 km mars s-a incheiat cu victoria japonezului Yusuke Suyuki, in 4h 04 min 21 sec, urmat 38 de secunde de portughezul Joao Vieira, care a devenit, la 43 de ani, cel mai varstnic medaliat din istoria Campionatelor Mondiale, la toate disciplinele. Pe treapta a treia a podiumului a urcat canadianul Evan Dunfee, cronometrat in 4h 05 min 02 sec.Rezultate inregistrate in finalele programate sambata:MASCULIN100 m1. Christian Coleman (SUA) 9.76.2. Justin Gatlin (SUA) 9.893. Andre De Grasse (Canada) 9.90Lungime1. Tajay Gayle (Jamaica) 8,69 m.2. Jeffrey Henderson (SUA) 8,393. Juan Miguel Echevarria (Cuba) 8,3450 km mars1. Yusuke Suzuki (Japonia) 4h 04:212. Joao Vieira (Portugalia) 4h 04:593. Evan Dunfee (Canada) 4h 05:02FEMININ10.000 m1. Sifan Hassan (Olanda) 30:17.62.2. Letesenbet Gidey (Etopia) 30:21.233. Agnes Jebet Tirop (Kenya) 30:25.20Ciocan1. DeAnna Price (SUA) 77,54 m.2. Joanna Fiodorow (Polonia) 76,353. Wang Zheng (China) 74,7650 km mars1. Liang Rui (China) 4h 23:262. Li Maocuo (China) 4h 26: 403. Eleonora Anna Giorgi (Italia) 4h 29:13