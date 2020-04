Detinatorul unui record mondial a fost arestat

Ziare.

Kipsang se afla intr-un grup de circa 20 de persoane gasite de politie consumand alcool intr-un club din localitatea Iten.Persoanele au fost retinute pentru incalcarea ordinelor care cereau oamenilor sa nu isi paraseasca locuintele dupa ora sapte seara.Potrivit cotidianului kenyan The Standard, politia a fost alertata de un cetatean."Ofiterii nostri i-au gasit pe atlet si pe celelalte persoane ascunzandu-se intr-un club popular din Iten'', a dezvaluit comandantul John Mwinzi pentru The Standard."Persoane cunoscute precum acestea ar trebui sa ne ajute sa impunem respectarea masurilor de carantina. Cerem publicului sa nu abuzeze de retinerea noastra in folosirea fortei pentru a impune legea", a mai spus Mwinzi.Kipsang a fost suspendat provizoriu din atletism in ianuarie, in urma a doua presupuse incalcari ale regulamentului antidoping. Unitatea pentru Integritatea Atletismului a retinut intr-un caz lipsa furnizarii de informatii legate de localizarea sa, iar in alt caz manipularea unei probe antidoping.Kipsang (37 ani) a cucerit in 2012 medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, in proba de maraton, a stabilit recordul mondial la maraton in 2013, la Berlin (2 h 3 min 23 sec), castigand de doua ori maratonul de la Londra, in 2012 si 2014. De asemenea, s-a mai impus la New York City in 2014 si Tokyo in 2017.La inceputul saptamanii, 12 atleti (doi straini) au fost arestati la Iten, unde isi continuau antrenamentele dupa ce guvernul a interzis activitatile sportive si adunarile de persoane. Federatia kenyana a intervenit ulterior pentru eliberarea lor.Trei persoane au decedat in Kenya din cauza coronavirusului, pe care l-au contractat peste 100 de oameni pana in acest moment.