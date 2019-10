Eliud Kipchoge intra in istoria atletismului. E singurul alergator de pe planeta care a coborat sub 2 ore maratonul

Ziare.

Kipchoge, ajutat e drept si de 41 de "iepuri", care l-au sprijinit pe parcursul cursei, a incheiat maratonul de la Viena in 1 ora, 59 de minute, 40 de secunde si 2 miimi, intrand in istorie ca primul alergator care termina cei 42,195 kilometri in mai putin de doua ore.La 34 de ani, Kipchoge are tot ce isi poate dori, medalia de aur la Olimpiada, recordul mondial la maraton , titlul de campion mondial.Acelasi lucru l-a incercat acelasi Kipchoge si in Italia, la Monza in 2017, dar atunci a ratat de putin, terminand maratonul in 2 ore si 25 de secunde. Recordul mondial oficial ii apartine tot lui, la Berlin, in 2018, cand a terminat in 2:01:39. Dupa cursa din aprilie de la Londra de anul trecut, el a terminat o serie de 10 victorii consecutive in maratoane oficiale.41 de super-sportivi au asigurat ritmul pentru Eliud Kipchoge in tentativa lui de a alerga maratonul in mai putin de 2 ore. Printre ei, proaspatul vice-campion mondial la 5.000 de metri, etiopianul de 19 ani Selemon Barega, care in acest an are cel mai bun timp din lume pe 3.000 de metri, si al doilea cel mai bun pe 5.000 si 10.000 de metri. Apoi, Matthew Centrowitz, campionul olimpic la 1.500 metri, dar si Ronald Musagala, un ugandez care in acest an a castigat 2 curse din Diamond League.Singura data cand alergatorul kenyan a pierdut o cursa de maraton se intampla in 2013, cind la Berlin a terminat pe doi, dupa compatriotul sau Wilson Kipsang, ce a realizat atunci un nou record mondial