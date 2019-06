Inca un roman s-a calificat la Olimpiada de la Tokyo 2020, dupa o performanta remarcabila

Ziare.

Vorbim de atleta Florentina Iusco, cea care este al treilea sportiv roman care obtine deja biletele pentru Tokyo 2020.Dupa ce si-a asigurat calificarea la CM de atletism de la Doha, Iusco a reusit la Internationalele de atletism ale Romaniei care se disputa in acest week-end la Cluj-Napoca sa isi faca baremul si pentru capitala Japoniei.Atleta de la saritura in lungime a reusit o performanta remarcabila, 6,87 metri, rezultatul carierei de altfel pentru sportiva de la LPS Cetate Deva, cu care a reusit sa isi indeplineasca baremul de Olimpiada.Pe locul 2 la concursul de saritura in lungime la Cluj s-a clasat Angela Morosanu.Florentina Iusco este campioana mondiala de junioare in 2013 si medaliata cu bronz la Europenele de sala in 2015.