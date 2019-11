O atleta din Romania a devenit campioana mondiala la alergare montana

Ziare.

De asemenea, Simion a contribuit si la medalia de bronz cucerita de echipa feminina a Romaniei. Sportiva a terminat prima cei 41,05 kilometri, depasindu-le pe Adeline Roche si Blandine L'Hirondel (ambele din Franta).Romania s-a clasat pe locul 3 la general pe echipe feminin, iar in concursul masculin, tara noastra s-a pozitionat pe locul 5.Trebuie spus ca Romania a fost reprezentata la competitia din America de Sud de o delegatie care a avut in componenta noua sportivi: Denisa Dragomir, Andreea Piscu, Madalina Florea, Cristina Simion, Cristian Mosoiu, Andrei Preda, Leonard Mitrica, Ionut Zinca si Bogdan Damian.Cristina Simion are 28 de ani si are o dubla legimitare, si la clubul Steaua, dar si la CSU Arad. Este antrenata de Ionut Galiteanu.In ce priveste concursul pe echipe la feminin, Franta este campioana mondiala, urmata de Spania. 3 alergatori romani au intrat in top 20 mondial (rezultate neoficiale: Leonard Mitrica 13, Bogdan Damian 14 si Cristi Mosoiu 22). Baietii din echipa masculina s-au aflat la doar 3 puncte de locul 4. Spania este campioana mondiala la masculin, iar pe 2 s-a clasat SUA.