O sportiva cunoscuta a fost condamnata la opt ani si jumatate de inchisoare

Ziare.

com

Sprintera, in varsta de 27 ani, a fost retinuta in luna iunie, la Elten (Germania), in urma unui control la frontiera, politia descoperind in masina sa 50 kg de pastile de ecstasy si metamfetamine, in valoare de peste 2 milioane euro, precum si suma de 11.950 de euro.Ghafoor a declarat in timpul procesului ca a crezut ca transporta produse dopante, insa a refuzat sa dezvaluie numele celor pentru care transporta drogurile, temandu-se pentru siguranta familiei sale.Sportiva poate face apel impotriva acestei condamnari, dictata luni de tribunalul din Kleve.