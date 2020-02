S-a stabilit un nou record mondial la saritura cu prajina

Ziare.

Eroul in cauza se numeste Armand Duplantis, atlet din Suedia, care a stabilit o noua borna mondiala la 6 metri si 18 cm, la doar o saptamana dupa ce a reusit 6,17 m.Duplantis are doar 20 de ani, confirmandu-si forma excelenta dupa ce a reusit aceasta saritura din prima sa incercare. Precedentul record de 6,17 ii apartinea si fusese reusit in Polonia, in reuniunea de la Torun.Duplantis imbunatatise cu un centimetru recordul reusit in februarie 2014 de idolul sau, francezul Renaud Lavillenie.Inaintea marelui francez campion olimpic si mondial, recordul mondial la aceasta proba a fost detinut ani buni de legendarul ucrainean Serghei Bubka (6,15 m in 1993).Nordicul Duplantis a devenit campion european de seniori la numai 18 ani la Berlin in august 2018, cu un rezultat de 6,05 m. El este si vicecampion mondial cu performanta de 5,97 m, fiind invins de americanul Sam Kendricks, in 2019 la Doha.El este evident si marele favorit la aurul olimpic de la Tokyo, JO 2020 urmand sa aiba loc in luna august.