Un alt eveniment sportiv de anvergura a fost amanat din cauza coronavirusului

Potrivit Reuters, decizia World Athletics a fost luata dupa discutii intensive cu toate partile implicate, discutii care au avut loc in ultimele zile.La finele lunii trecute, World Athletics anunta amanarea cu un an a Mondialelor programate pentru luna august 2021."In contextul pandemiei de coronavirus, World Athletics sustine reprogramarea JO 2020 de la Tokyo in perioada 23 iulie - 8 august 2021, desi acest lucru inseamna si amanarea cu un an a Mondialelor de atletism de la Oregon, prevazute initial pentru 6 - 15 august 2021. Trebuie sa fim flexibili si sa ajungem la un compromis, iar acum vom incepe discutii cu organizatorii Mondialelor de atletism pentru a pregati competitia pentru vara anului 2022", se arata intr-un comunicat al WA.Presedintele Federatiei internationale de atletism, britanicul Sebastian Coe, afirma ca decizia de a amana Jocurile Olimpice de la Tokyo cu un an, in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, i-a scutit pe sportivi de o "tulburare mentala"."Noi nu vroiam ca sportivii sa se gaseasca in situatia in care sa mearga la Jocuri impotriva recomandarilor guvernelor lor, poate chiar sa incalce legea", a declarat Coe pentru postul britanic de radio TalkSport."Si desigur, in sufletul lor, exista mereu aceasta preocupare, nu doar legata de propriul program de antrenament, ci si de riscul de a se infecta ei, familiile lor, copiii lor, bunicii sau parintii lor, iar noi am dorit sa-i scoatem din aceasta tulburare mentala cat mai repede posibil", a indicat fostul presedinte al comitetului organizator al JO de la Londra din 2012.