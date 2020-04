Un antrenor a fost suspendat timp de 4 ani

Ziare.

Antrenorul a fost exonerat initial de catre o comisie a Agentiei ruse antidoping (RUSADA), in decembrie 2018, dar agentia a facut apel la TAS, care a schimbat decizia.Singurul judecator al acestui caz a decis ''fara indoiala'' ca Eremenko a incercat sa il mituiasca pe oficial in data de 2 septembrie 2017.RUSADA a cerut o proba de uita de la atleta Iulia Malueva, specialista in probele de sarituri peste garduri, care a fost antrenata de Eremenko, la Campionatele Rusiei din 2017, dar agentia a dezvaluit ca atleta a incercat sa scape de testare simuland ca este bolnava.Malueva, care s-a plans oficialilor RUSADA ca are greata si dureri de cap, a oferit o proba de urina cu o zi intarziere, dar a scapat-o in toaleta cand a cazut la podea, simuland un lesin.Eremenko a cerut o ambulanta, iar Malueva a fost transportata la spital ''fara motiv'', potrivit deciziei TAS. Apoi, antrenorul a incercat sa mituiasca un oficial RUSADA pentru a nu lua o proba corecta de urina de la Malueva.Iulia Malueva a fost suspendata ulterior de Comisia antidoping a RUSADA pe o perioada de patru ani, pana la data de 11 aprilie 2022.