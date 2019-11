Un fost mare antrenor roman a murit

Ziare.

com

Fostul mare antrenor roman a pregatit in cariera sa atlete de top, precum Maricica Puica, Paula Ivan si Antoaneta Iacob, cu care a cucerit patru medalii la Jocurile Olimpice."Federatia Romana de Atletism anunta cu adanca durere trecerea in nefiinta a celui care a fost Antrenorul emerit Ion Puica. Nascut in anul 1930, la Bucuresti, Ion Puica a fost licentiat al Institutului de Cultura Fizica din Bucuresti, promotia 1959.A practicat atletismul la nivel de performanta fiind legitimat la: Stadiul Roman Bucuresti (1945), C.C.A.Bucuresti (1951 - 1952), Santierul Ploiesti (1953), Constructorul (1954), Stiinta (1955), Stiinta Bucuresti (1956 - 1957), C.S.U.Bucuresti (1958), Stiinta Bucuresti (1959), unde a avut ca antrenori, intre altii, pe Alexandru Ardeleanu, Alexandru Mazilu etc. S-a specializat in alergarile de semifond si fond, avand in palmares doua titluri de campion national.In calitate de tehnician, a activat la: S.S.A.Bucuresti, C.S.M.S.Iasi, Olimpia Bucuresti si, in perioada 1990 - 1993, in Spania. A fost antrenor al lotului national (1976 - 1988), pentru probele de semifond si fond, printre sportivele sale numarandu-se Maricica Puica, Paula Ivan si Antoaneta Iacob, cu care a cucerit patru medalii la Jocurile Olimpice, ca si sase asemenea trofee la Campionatele Mondiale si tot atatea la cele Europene. In afara atletelor mentionate, a mai antrenat pe: Doina Melinte, Violeta Beclea - Szekely, Cristieana Cojocaru, Natalia Karaiosifoglu etc. Pentru toate aceste rezultate i s-a decernat, in 1982, titlul de Antrenor emerit.Corpul neinsufletit va fi depus astazi, 28 noiembrie, ora 14.00, la sediul Federatiei Romane de Atletism (str. Primo Nebiolo nr. 2, sector 1). Pana maine, 29 noiembrie, ora 12.00, sunt asteptati cei care doresc sa-si ia ramas bun de la marele antrenor", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Atletism