Un nou eveniment sportiv de anvergura ar putea fi amanat

"Nimeni nu a prevazut aceasta problema (cu virusul)... Asadar, flexibilitatea este foarte importanta", a declarat Coe pentru presa japoneza intr-o teleconferinta.In cazul in care Mondialele vor fi amanate timp de un an, Coe a aratat ca ar fi posibil sa aiba loc doua campionate unul dupa altul, in 2022 si 2023.Campionatele Mondiale de atletism din 2023 sunt programate la Budapesta.Dupa saptamani de incertitudine din cauza raspandirii pandemiei de coronavirus, CIO, organizatorii locali si guvernul Japoniei au anuntat marti ca Jocurile Olimpice si Paralimpice au fost amanate din 2020 (24 iulie-9 august) pentru 2021, dar "nu mai tarziu de vara anului viitor".