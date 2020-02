Un record urias al Gabrielei Szabo, cu o vechime de 21 de ani, a fost doborat. Mesajul emotionant transmis de romanca

Ziare.

Germanca de doar 23 de ani Konstanze Klosterhalfen a reusit o performanta incredibila. Ea a doborat recordul european indoor la 5000 de metri al lui Gabi Szabo, dupa o cursa care a avut loc in reuniunea atletica de la Boston, SUA.Klosterhalfen a terminat cursa de la Boston University Last Chance Invitational cu timpul de 14:30.79 minute, cu 17 secunde mai bun fata de timpul stabilit de Szabo la Dortmund, in 1999.Gabriela Szabo, in acest moment directorul general al clubului CSM Bucuresti , a felicitat-o pe Konstanze Klosterhalfen printr-un mesaj postat pe pagina de socializare Facebook : "Dupa 21 de ani, recordul european a fost doborat! Frumos, fiecare generatie de sportivi a ridicat si ridica fanii in picioare pentru a aplauda! Astazi este momentul ei", puncta romanca, campioana olimpica de la Sydney din 2000, la aceasta proba.Recordul lui Konstanze Klosterhalfen inseamna si recordul Germaniei in sala la proba de 5000 de metri, fostul cel mai bun timp fiind detinut de Irina Mikitenko.Gabriela Szabo a ramas si astazi recordmena Romaniei la 3.000 de metri si 5.000 de metri, atat in aer liber, cat si indoor.D.A.