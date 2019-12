Un triplu campion olimpic a murit

Ziare.

Fostul atlet neo-zeelandez a murit din cauza unor probleme cardiace, anunta presa internationala.Snell e considerat a fi cel mai mare atlet din istoria Noii Zeelande, dupa ce a castigat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice.Peter Snell a castigat medalia de aur in proba de 800 de metri la Jocurile Olimpice din 1960, iar patru ani mai tarziu s-a impus din nou in proba de 800 de metri, precum si in cea de 1500 de metri.I.G.