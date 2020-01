A murit un nume important al sportului mondial

Ziare.

''Timp de 22 de ani am fost in primul rand si l-am vazut pe David in actiune. A fost un mentor si unul dintre cei mai dragi prieteni'', a declarat actualul comisar al ligii, Adam Silver, care i-a urmat in functie in 2014.''Multumita lui David, NBA este o marca de nivel global, ceea ce face din el nu numai unui dintre cei mai mari conducatori sportivi, dar unul din liderii economici cei mai influenti ai generatiei sale'', a mai spus Silver.Victima unei hemoragii cerebrale pe 12 decembrie, in timp ce se afla intr-un restaurant din New York, David Stern a fost internat intr-un spital din oras, intr-o stare grava.In cursul celor 30 de ani in care a s-a aflat in functie, fiul unui bacan din New York, licentiat in drept, a facut NBA sa prospere si a transformat liga intr-o marca de nivel mondial. NBA s-a confruntat cu grave probleme financiare si a fost departe de expunerea mediatica a ligii profesioniste de fotbal american (NFL) sau a celei de baseball (MLB).In timpul mandatului sau au fost create sapte franceze si au fost integrate in liga, ducand numarul echipelor la 30.Salariul mediu a ajuns de la 250.000 de dolari in 1984 la 5 milioane de dolari in 2014. Unii jucatori au devenit vedete de nivel planetar, precum Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant sau LeBron James.Pentru faptul ca a facut din NBA una dintre cele mai puternice ligi sportive din lume, Stern a fost inclus in Hall of Fame in 2016, iar dupa retragere a primit titlul de ''comisar emerit''.