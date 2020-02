Decizia luata de vaduva lui Kobe Bryant dupa tragicul accident de elicopter

Ziare.

Plangerea a fost depusa de Vanessa Bryant la o instanta din Los Angeles in ziua in care lui Kobe si Gianna Bryant le-a fost adus un ultim omagiu public, in prezenta a numeroase vedete reunite la arena Staples Center.Aceasta plangere vizeaza societatile Island Express Helicopters si Island Express Holding Corp, precum si responsabilii cu licenta pilotului elicopterului, Ara Zobayan, decedat si el in accidentul ale carui cauze nu sunt inca cunoscute.Celelalte victime sunt un antrenor de baseball, John Altobelli, sotia sa Keri si fiica lor Alyssa, care juca baschet la acelasi club cu Gianna, Christina Mauser, antrenoare secunda la echipa de baschet a celor doua adolescente, Sarah si Payton Chester, mama si fiica.Anchetatorii agentiei americane responsabile cu securitatea in transporturi (NTSB) au stabilit deja ca motorul elicopterului, ale carui resturi s-au imprastiat pe distanta de 200 m, nu suferise o defectiune.Anchetatorii continua sa analizeze probele de la fata locului si datele de zbor pentru a incerca sa determine circumstantele dramei, survenita in timp ce un val de ceata acoperea zona. Investigatiile vor dura mai multe saptamani, poate chiar luni, iar raportul final nu va fi cunoscut mai devreme de un an.Plangerea Vanessei Bryant reproseaza, in special, societatii care exploata elicopterul ca a permis zborul pe "ceata densa si plafon jos de nori" in acea duminica, in timp ce conditiile meteo au determinat fortele de ordine si alti operatori turistici sa mentina elicopterele la sol.Avocatii vaduvei lui Bryant considera ca societatea Island Express Helicopters nu avea autorizatiile necesare pentru a permite aparatelor sale sa zboare fara vizibilitate, doar cu ajutorul instrumentelor de navigatie.Pilotul "Ara George Zobayan ar fi incercat cateva manevre pentru a scoate elicopterul din nori, apoi a efectuat un viraj care a precipitat aparatul spre sol la o viteza de aproximativ 290 km/h", se mai specifica in plangere.Documentul mai arata ca Zobayan a fost exclus din aviatia civila americana in 2015 pentru ca ar fi zburat fara sa respecte regulile in vigoare.Aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat luni la arena Staples Center din Los Angeles pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului star al baschetului american Kobe Bryant si fiicei acestuia, Gianna, care si-au pierdut viata in accidentul de elicopter produs pe 26 ianuarie.La eveniment au fost prezente numeroase vedete ale baschetului nord-american, intre care Tim Duncan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Diana Taurasi, Lisa Leslie, Phil Jackson, LeBron James, Stephen Curry si Bill Russell.Vanessa Bryant, vaduva lui Kobe, a vorbit cu aceasta ocazie despre relatia frumoasa pe care a avut-o cu sotul sau. "Am trait cu adevarat o poveste de dragoste incredibila. Ne-am iubit cu intreaga noastra fiinta. Doua persoane perfect imperfecte, care am format o familie si ne-am crescut fiicele noastre dulci si incredibile. Kobe era MVP-ul tatilor", a spus intre altele sotia baschetbalistului.