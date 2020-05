Dezvaluirile unui fost antrenor din Romania, internat la terapie intensiva dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19

Ziare.

El a dezvaluit ca a ajuns inclusiv la terapie intensiva si ca in total a slabit 10 kilograme in 12 zile."Am pierdut zece kilograme in 12 zile. Am fost internat la terapie intensiva, acolo unde am fost conectat la tubul de oxigen si am facut tratament intravenos care m-a ajutat foarte mult sa imi revin. Am fost foarte speriat. Stiam inca dinainte sa ma testeze ca am coronavirus, intrucat am fost in contact cu o persoana infectata.Mi-au spus cand m-au internat ca am o forma mai usoara a bolii. Cu toate acestea, am simtit simptomele timp de 15-16 zile. La inceput am avut gatul uscat, apoi dureri la spate. Efectiv nu mai puteam sa stau sau ma ma intind in pat. Am petrecut 36 de ore in spital, dar din cauza faptului ca nu mai aveau paturi in spital, m-au lasat sa merg acasa. Aceasta boala este incredibil de impredictibila, de periculoasa. Toata lumea are simptome diferite. Eu nu am avut deloc temperatura, dar cand am ajuns la spital mi s-a confirmat ca virusul mi-a afectat pleura plamanului. Sotia mea a avut simptome mai usoare, cum ar fi faptul ca isi pierduse simtul gustului si nu mai putea face diferenta dintre gem si carnea de miel. Si fiul nostru a fost infectat, dar nu a prezentat niciun simptom", a mentionat Bavcevic, citat de baschet.ro Antrenorul croat se afla in Elvetia, unde o antreneaza pe Vevey Riviera Basket. In paralel, el este si selectionerul Armeniei.C.S.