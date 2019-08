Doliu in sportul romanesc: A murit unul dintre cei mai mari baschetbalisti din istorie

Ziare.

com

Novacek va fi tinut minte ca fiind unul dintre cei mai mari baschetbalisti din istoria Romaniei.El s-a remarcat in mod special la CSA Steaua , alaturi de care a castigat 10 titluri de campion. De asemenea, el a facut parte din echipa Romaniei care a castigat medalia de bronz la Campionatul European, in 1961."Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti anunta cu regret trecerea in nefiinta a celui care a fost Armand Novacek. Maestru emerit al sportului, jucator de baza al Stelei si unul dintre cei mai importanti sportivi ai echipei nationale din 'perioada de aur' a baschetului romanesc (anii '50-'60) . In anul 1961, cucerea pretioasa medalie de bronz la Campionatul European. Armand Novacek s-a retras din baschet in 1972, dupa o cariera de succes. CSA Steaua Bucuresti transmite sincere condoleante catre familia indurerata. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a transmis CSA Steaua.De asemenea, si Federatia Romana de Baschet a transmis un mesaj.''S-a stins din viata ARMAND NOVACEK, unul dintre jucatorii de baza ai Stelei si ai echipei nationale din "perioada de aur" a baschetului romanesc (anii '50-'60) . Novacek era unul din "N"-urile din celebra formula "4N-1F" a legendarei echipe CCA (Nedeff, Niculescu, Novacek, Nedelea, Folbert), fiind si unul dintre jucatorii importanti ai nationalei Romaniei (a participat la 4 turnee finale ale Campionatelor Europene, in perioada 1957-1965).Armand Novacek s-a retras din baschet in 1972, dedicandu-se profesiei de medic specialist de anestezie si terapie intensiva, pe care a practicat-o in Germania, tara in care a emigrat in 1975. In aceasta primavara, la 82 de ani, Armand Novacek a suferit un atac de cord, iar eforturile de resuscitare i-au produs leziuni majore pe creier. Dupa cateva luni de lupta, inima jucatorului nostru s-a oprit definitiv. Dumnezeu sa il odihneasca!'', a transmis FRB.C.S.