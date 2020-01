Fostul pilot al lui Kobe Bryant, despre posibila cauza a prabusirii elicopterului in care se afla si fostul mare baschetbalist

Ziare.

com

Deetz a fost pilotul lui Bryant (41 ani) in perioada 2014-2016, iar aparatul era un model Sikorsky S-76B.Compania a publicat un comunicat oficial in care isi exprima condoleantele sale familiilor victimelor si s-a oferit sa colaboreze cu autoritatile pentru aflarea cauzelor care au provocat tragicul accident in urma caruia si-au pierdut viata Kobe Bryant, fiica sa de 13 ani, si alte sapte persoane.Kurt Deetz a afirmat ca atunci cand Bryant s-a retras din NBA in 2016, el l-a dus la arena din Los Angeles pe fostul jucator cu acelasi aparat, zburand de altfel peste 1.000 de ore cu elicopterul prabusit duminica.Kobe Bryant a decedat duminica dimineata intr-un accident de elicopter, la Calabasas, in sudul Californiei.Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, a evoluat timp de 20 de ani la echipa Los Angeles Lakers, cu care a castigat cinci titluri de campion al NBA.