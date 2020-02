Los Angeles Lakers, prima victorie in NBA de la moartea lui Kobe Bryant (Video)

Ziare.

com

Los Angeles Lakers a obtinut, duminica, prima victorie dupa decesul lui Kobe Bryant, deces care a avut loc duminica trecuta dupa ce acesta s-a prabusit cu un elicopter in California, elicopter in care din pacate se afla si una dintre fiicele sale, dar si alte 7 persoane.Lakers a invins pe Sacramento Kings, in deplasare, scor 129-113, scorurile defalcate pe cele 4 sferturi fiind: 44-22, 37-42, 23-25, 25-24. Oamenii in galben si purpuriu sunt in continuare liderii Conferintei de Vest, cu un procentaj al victoriilor de 0,771.Cel mai mare jucator al lui Lakers, LeBron James, considerat de multi urmasul lui Kobe Bryant in LA, a fost de departe cel mai bun jucator de pe teren cu 15 puncte, 10 recuperari si 11 pase decisive.In prima partida oficiala de dupa moartea lui Kobe, Lakers a pierdut chiar acasa in Staples Center, cu Portland Trail Blazers, scor 119-127.Citeste si:Imagini VIDEO de la partida castigata de Lakers in Sacramento puteti urmari pe acest link