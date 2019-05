Magic Johnson si-a dat demisia

Ziare.

com

"Nu mai aveam motivatia de a munci la club, mai ales ca trebuia sa colaborez cu Pelinka, care voia locul meu", a explicat Magic Johnson pentru postul de televiziune ESPN.Fostul conducator de joc al lui Lakers l-a acuzat pe Pelinka pentru faptul ca i-a denigrat munca in public si apoi in presa."Incepusem sa aud chestii de genul 'Magic, se pare ca nu prea muncesti si nu vii niciodata la birou'. Angajatii de la club mi-au spus ca Rob spunea toate astea despre mine", a adaugat Johnson."Apoi, prieteni care nu aveau nimic de a face cu lumea baschetului ma sunau si imi spuneau ca au auzit tot felul de lucruri despre mine spuse prin diverse locuri", a mai spus cvintuplul campion al NBA.Legendarul Magic Johnson a anuntat, la inceputul lunii aprilie, spre surpriza generala, ca demisioneaza din functia de presedinte al clubului Los Angeles Lakers, din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), pe care o ocupa din februarie 2017.''Am decis azi sa parasesc postul de presedinte'', a declarat Johnson intr-o conferinta de presa.''Iubesc libertatea, am o viata magnifica in afara baschetului si sunt foarte bucuros ca revin la aceasta viata'', a adaugat Johnson.Earvin Magic Johnson, 59 ani, lasase sa se inteleaga ca se afla in dezacord cu alti conducatori ai echipei californiene in legatura cu viitorul antrenorului Luke Walton, aflat sub semnul intrebarii dupa un sezon dezamagitor pentru franciza californiana, in ciuda venirii superstarului LeBron James.Fostul mare baschetbalist a precizat ca nu a avertizat-o in legatura cu decizia sa pe presedinta executiva si co-proprietara echipei, Jeanie Buss, despre care a vorbit de mai multe ori ca despre ''o sora'' si pe care s convins-o sa preia conducerea clubului in urma cu ceva mai mult de doi ani.Demisia lui Johnson a fost epilogul unui sezon 2018-19 in care Lakers, a doua cea mai titrata franciza din NBA, a ratat calificarea in play-off pentru al saselea an consecutiv.