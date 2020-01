Mesajul Simonei Halep dupa ce Kobe Bryant a murit

Ziare.

Ocupanta locului 3 WTA si-a manifestat regretul dupa acest accident tragic."Am fost afectata, a fost primul lucru pe care l-am vazut de dimineata cand am deschis televizorul. Ma simt foarte trista pentru ca e o pierdere uriasa pentru lume si pentru sport.Pentru familie si mai si, sa pierzi o persoana e teribil, ins sa pierzi mai multe este o tragedie. Nu stiu cum pot trece peste asta. E un moment trist pentru lume", a spus Simona Halep la Australian Open.Amintim ca fostul mare baschetbalist Kobe Bryant a murit, duminica, la varsta de 41 de ani.Elicopterul in care se afla s-a prabusit, iar noua persoane si-au pierdut viata.Printre acestea se afla si fiica lui Kobe Bryant, Gianna, in varsta de doar 13 ani.C.S.