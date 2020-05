Motivul pentru care chinezii boicoteaza meciurile din NBA

Ziare.

"Ca sa punem punct zvonurilor, trebuie sa reafirmam ca nu am luat sau reluat niciun contact cu NBA", a declarat CCTV News pe reteaua sociala Weibo, o declaratie insotita de o inregistrare video in care un prezentator al postului face acelasi anunt.CCTV a incetat sa mai difuzeze meciuri de la competitia vedeta a baschetului mondial, dupa ce managerul general al lui Houston Rockets, Daryl Morey, si-a exprimat in octombrie sustinerea fata de manifestantii pro-democratie din Hong Kong.De asemenea, mai multe companii majore din China au reactionat si au intrerupt legaturile economice cu NBA."In privinta problemelor de suveranitate, atitudinea noastra este severa, decisa si coerenta si nu exista loc de interpretari. NBA trebuie sa inteleaga aceasta pozitie", a declarat CCTV.In luna februarie, inaintea opririi sportului din cauza pandemiei de Covid-19, comisarul NBA Adam Silver a evaluat la "sute de milioane de dolari" pierderile financiare generate de pierderea pietei din China.