NBA are o campioana in premiera

Este pentru prima oara cand o echipa non-americana cucereste titlul in NBA. Astfel, trofeul Larry O'Brien, decernat campioanei, va merge in Canada, tara in care s-a nascut inventatorul baschetului, James Naismith.Canadienii au reusit sa se desprinda in ultimele doua minute ale partidei, cand scorul a devenit 108-102, insa Golden State, desi decimata de accidentari, s-a luptat pana la final.Conducatorul de joc al echipei californiene, Stephen Curry, ar fi putut aduce victoria pentru ''razboinici'', dar a esuat in incercare de a marca de la trei puncte, cu zece secunde inainte de final.Golden State, campioana in precedentele doua sezoane, care nu a putut conta pe cel mai bun marcator al sau, Kevin Durant (accidentat), l-a pierdut in sfertul al treilea pe Klay Thompson, accidentat la genunchiul stang dupa un contact dur cu Danny Green.In fata propriilor suporteri, Golden State Warriors parea ca reuseste sa se impuna (85-80), dar fara Thompson (30 puncte in 32 de minute) si cu Stephen Curry in zi mai slaba (21 puncte), echipa s-a prabusit pe final.Titlul obtinut de Toronto, la 24 de ani de la aparitia clubului, i se datoreaza in mare masura lui Kawhi Leonard, desemnat cel mai bun jucator (MVP) al finalei 2019. El a inscris joi 22 de puncte, printre care si doua aruncari libere in ultima secunda. In meciul de joi, de la Raptors s-au mai remarcat Kyle Lowry, cu 26 puncte, pivotul camerunez Pascal Siakam (26 puncte), dar si americanul Fred VanVleet (22 puncte).Rezultatele meciurilor din finala NBA:meciul 1: Toronto Raptors - Golden State Warriors 118-109meciul 2: Toronto Raptors - Golden State Warriors 104-109meciul 3: Golden State Warriors - Toronto Raptors 109-123meciul 4: Golden State Warriors - Toronto Raptors 92-105meciul 5: Toronto Raptors - Golden State Warriors 105-106meciul 6: Golden State Warriors - Toronto Raptors 110-114