Kobe Bryant a murit: NBA a confirmat decesul

NBA legend Kobe Bryant was one of five people killed in a helicopter crash in Calabasas, California, sources tell CNN. He was 41. https://t.co/vn9yMec8M3 pic.twitter.com/2OQUxx12Fc - CNN (@CNN) 26 ianuarie 2020

UPDATE: Conform celor de la TMZ.com, una dintre fetele marii legende americane, Gianna Maria Onore, in varsta de doar 13 ani, se afla si ea in elicopter si a incetat din viata.

Superstarul NBA se afla duminica seara, pe 26 ianuarie, la bordul unui elicopter privat care s-a prabusit in regiunea Calabasas, California, dupa cum anunta nypost.com , dar si revista US Magazine Fostul jucator de la Los Angeles Lakers calatorea impreuna cu alte trei persoane in acest elicopter privat, cand un foc a izbucnit la bordul acestuia.Mai multe echipaje de urgenta si paramedici au sosit la locul accidentului, dar se pare ca toate persoanele aflate in elicopter au murit.Se pare ca sotia lui Kobe, Vanessa Bryant, nu se afla la bord.De cinci ori campion NBA cu echipa LA Lakers, Kobe Bryant a primit de doua ori premiul de MVP al finalei NBA, fiind considerat unul dintre cei mai valorosi jucatori ai acestui sport. In clasamentul all-time al marcatorilor din NBA, Kobe ocupa locul 4, cu 33.643 de puncte, fiind depasit de doar alte trei legende, Kareem Abdul-Jabbar (38.387), de Karl Malone (36.928), dar si de, recent, de vineri dimineata chiar, Le Bron James, cu 33.655 puncte.Sportivul american calatorea des cu elicopterul inca de pe vremea cand juca pentru LA Lakers si se afla in activitate. Impreuna cu sotia sa are 4 fete, pe nume Gianna, Natalia, Bianca si Capri, prima fiind un mic star al baschetului american feminin in devenire.UPDATE: Oficialii NBA au confirmat moartea lui Kobe Bryant.D.A.