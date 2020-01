Prima reactie a sotiei lui Kobe Bryant dupa moartea fostului baschetbalist

Ziare.

com

"Fetele mele si cu mine suntem complet distruse de pierderea sotului meu, Kobe - formidabilul tata al copiilor nostri - si de frumoasa mea fiica Gianna, o fetita iubitoare, generoasa si minunata, formidabila sora pentru Natalia, Bianka si Capri", a scris Vanessa Bryant pe Instagram."Suntem, de asemenea, distruse pentru familiile celor care si-au pierdut viata in accident si le impartasim suferinta", a adaugat vaduva lui Kobe, care a adaugat ca va deschide o colecta de fonduri pentru a ajuta financiar familiile, prin intermediul fundatiei create impreuna cu sotul sau."Nu sunt cuvinte pentru a descrie durerea noastra in acest moment", a adaugat Vanessa Bryant, care nu facuse nicio declaratie pana la acest moment."Este imposibil sa ne imaginam viata fara ei. Dar ne trezim in fiecare zi si incercam sa mergem inainte pentru ca ei, Kobe si copilul nostru Gigi, ne arata calea", a mai spus sotia lui Bryant, care a tinut sa multumeasca milioanelor de oameni care si-au manifestat sustinerea si dragostea."Vrem sa aparam ceea ce reprezenta Kobe. Vrem sa-l facem mandru si nu avem intentia sa ne schimbam", a afirmat, la randul sau, antrenorul echipei Los Angeles Lakers, Frank Vogel, ziaristilor prezenti la reluarea antrenamentelor.Derby-ul orasului Los Angeles, dintre Lakers si Clippers, prevazut marti in cadrul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a fost amanat, dupa moartea fulgeratoare a lui Kobe Bryant.Aceasta partida din sezonul regulat va fi reprogramata la o data ulterioara, a anuntat conducerea NBA."Decizia a fost luat din respect fata de cei de la Lakers, profund intristati de pierderea tragica a legendei clubului, Kobe Bryant, a fiicei acestuia Gianna si a altor sapte persoane, in accidentul de elicopter produs duminica", a explicat NBA intr-un scurt comunicat.Kobe Bryant (41 ani) si-a petrecut intreaga cariera la Los Angeles Lakers (1996-2016), castigand cinci titluri de campion al NBA cu clubul californian. El este unul dintre cei sapte jucatori care au marcat, in total, peste 30.000 de puncte in campionatul profesionist nord-american.