Primele reactii din lumea sportului la vestea mortii lui Kobe Bryant

Bryant s-ar fi prabusit in regiunea Calabasas, in California, impreuna cu alte 4 persoane, toti cei 5 oameni din elicopter fiind declarati decedati, asa cum Ziare.com v-a informat mai devreme:Lumea sportului deja este in stare de soc la auzul acestei vesti. Din primele minute aceasta informatie socanta a facut inconjurul lumii, iar primul care a oferit o reactie este baschetbalistul grec Vasilis Spanoulis, care puncta pe pagina sa de Twitter : "Odihneste-te in pace, Kobe! Ne rugam pentru familia sa. E devastator sa auzim asa ceva...", puncta grecul pe pagina sa de Twitter.De asemenea, Tom Brady, cel mai mare jucator de fotbal american din istorie, a postat si el: "Deja ne e dor de tine, Kobe...", scria Tom pe aceeasi pagina personala de Twitter.Si fotbalistul lui Manchester City , Raheem Sterling, a tinut sa isi aduca si el un omagiu: "Sa te odihnesti in pace...o legenda", mai adauga fostul mare jucator de la Liverpool. Pe pagina sa de Facebook , fostul mare portar al lui Real Madrid , Iker Casillas, a tinut sa scrie si el cateva randuri: "Condoleantele mele familiei, prietenilor, lumii baschetului si sportului in general! Odihneste-te in pace, Kobe...".In onoarea performantelor sale, Lakers a facut un gest impresionant, retragand numerele 8 si 24, pe care le-a avut pe tricou. El a evoluat ca profesionist intre 1996 - 2016. Are 5 titluri cucerite, in 2000, 2001, 2002, 2009 si 2010.In plus, se poate lauda si cu 2 medalii de aur la Olimpiada cu nationala SUA la baschet , in 2008 si 2012.D.A.