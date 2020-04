Sabrina Ionescu, sub lumina reflectoarelor in SUA

Ziare.

Ionescu (22 ani), prima jucatoare din NCAA care a marcat 2.000 de puncte in cariera, a reusit 1.000 de recuperari si 1.000 de pase decisive, va fi prima alegere la draft, discipola marelui Kobe Bryant urmand sa fie o forta a ligii."Are totul in materie de talent, dar oamenii vorbesc cel mai mult despre competitivitatea sa. Aceasta calitate face diferenta intre cei mai mari jucatori", a declarat fosta mare jucatoare Rebecca Lobo, analista pentru canalul ESPN.Sabrina Ionescu este asteptata sa ajunga la New York Liberty, care a avut un bilant de 10 victorii si 24 de infrangeri in sezonul trecut, dar se va reconstrui pentru sezonul viitor in noul sau Barclays Center din Brooklyn."Nu e cineva care sta in spate, vorbeste cu coechipierii intr-un mod constructiv", a spus antrenorul echipei Liberty, Walt Hopkins, despre Sabrina Ionescu.WNBA a anuntat la inceputul lunii ca debutul sezonului regulat a fost amanat din cauza pandemiei, datele sale initiale fiind 15 mai - 20 septembrie.