Spania este noua regina a baschetului mondial, dupa o finala surprinzatoare in China

Spania a trecut asadar in ultimul act de la Beijing de Argentina, scor 95-75 (43-31). Spania este antrenata de italianul Sergio Scariolo, iar impreuna cu acesta a bifat al doilea sau titlu mondial din istorie, dupa cel din 2006, acum 13 ani.Argentina a bifat cu aceasta calificare in finala, al treilea sau argint mondial din istorie.Cel mai bun jucator al Spaniei din aceasta finala a fost desemnat Ricky Rubio, cu 20 de puncte inscrise. Acesta a fost declarat si MVP-ul finalei.De cealalta parte, Franta a obtinut medalia de bronz dupa o finala mica disputata cu marea surpriza Australia, scor 67-59, tot duminica. Este a doua medalie de bronz consecutiva la un CM pentru francezi.Australia a condus si la 15 puncte diferenta in sfertul 3. Oamenii de la Antipozi au ratat bronzul si la JO 2016, cand au terminat tot pe 4.SUA a reprezentat marea dezamagire a acestor Campionate Mondiale din China, terminand pe locul 7 cu marele sau Dream Team din NBA , cea mai slaba clasare la un CM din istoria acestei nationale.