Ultimul mesaj de felicitare pe care l-a transmis Kobe Bryant a fost catre LeBron James

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 - Kobe Bryant (@kobebryant) 26 ianuarie 2020

Ziare.

com

Lumea sportului mondial a fost zguduita de vestea anuntului mortii lui Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbalisti ai lumii, de 5 ori campion NBA cu LA Lakers, de 2 ori ales MVP-ul finalei intr-un sezon, de doua ori campion olimpic cu echipa SUA la Olimpiada, in 2008 si 2012.Kobe Bryant postase duminica dimineata un mesaj de felicitare pentru LeBron James, cel care vineri tocmai il depasise in clasamentul all-time al punctelor marcate in NBA: "Continua sa duci jocul mai departe. Mult respect, fratele meu!", puncta marele Kobe pe contul sau de Twitter 33644 de puncte a avut Bryant la capatul carierei sale, in timp ce "King" Le Bron James a ajuns de vineri la 33.655 puncte, dupa infrangerea cu Philadelphia, 91-108.Citeste si:Bryant ar fi murit la 41 de ani, dupa ce s-a prabusit intr-un accident de elicopter survenit duminica in regiunea Calabasas, din California.Ramaneti alaturi de Ziare.com si pentru alte informatii in legatura cu aceasta tragedie.D.A.