Un fost sportiv care a marcat istoria NBA a murit

Misaka, nascut in Ogden (Utah), a jucat pentru Universitatea din Utah, contribuind la victoria echipei sale in meciul cu Dartmouth in 1944, in finala Campionatului NCAA."Suntem intristati sa aflam de decesul lui Wat Misaka", a afirmat Mark Harlan, directorul pentru sport al universitatii din Utah.Dupa ce a fost inrolat in armata, unde a devenit sergent, apoi a castigat un al doilea titlu national cu Utah, el a fost cooptat in Basketball Association of America (BAA), predecesoarea NBA, care a mostenit, de altfel, statisticile BAA.In 1947, el a fost recrutat de New York Knicks, pentru care a jucat trei meciuri si a inscris sapte puncte in sezonul 1947-48.In 2009, presedintele Barack Obama i-a mentionat numele in discursul sau privind integrarea americanilor de origine asiatica.Viata lui Wataru Misaka a facut subiectul unui documentar, "Transcending: The Wat Misaka Story".