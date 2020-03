Un nume legendar al sportului mondial a murit

Ziare.

Stankovic, nascut la Bihac (Bosnia-Hertegovina), a fost una dintre personalitatile care au construit baschetul in fosta Iugoslavie dupa al Doilea Razboi Mondial.Fost jucator al Stelei Rosii, cu care a cucerit doua titluri de campion al Iugoslaviei, Borislav Stankovic a evoluat in echipa nationala la Mondialul din 1950, in Argentina.E fost secretar general al Federatiei Iugoslave de baschet intre 1956 si 1966, iar intre 1976 si 2002 a fost secretar general al FIBA, contribuind la apropierea dintre forul mondial si liga profesionista nord-americana ( NBA ).In timpul mandatului sau, FIBA a introdus linia de trei puncte si a impartit timpul de joc in patru sferturi.