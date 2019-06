Unul dintre cei mai mari sportivi din istorie si-a anuntat retragerea

Ziare.

com

"Cu mare emotie, pun capat carierei mele. Am muncit mult, am primit mult, a fost o aventura incredibila. Nici in cele mai nebunesti visuri ale mele nu am crezut vreodata ca voi trai aceste momente exceptionale in echipa Frantei si in NBA", a scris coordonatorul de joc pe contul sau de Twitter, imediat dupa anuntarea deciziei sale, intr-un interviu acordat site-ului sportiv The Undefeated, aflat in proprietatea ESPN.Parker a fost selectionat cu ocazia draft-ului NBA din 2001 de San Antonio Spurs, echipa la care a evoluat timp de 17 sezoane si alaturi de care a cucerit titlul de campion in 2003, 2005, 2007 si 2014. Ultima sa formatie a fost Charlotte Honerts, pentru care a jucat in sezonul trecut.Francezul a avut medii de 15,5 puncte, 5,6 assist-uri si 2,7 recuperari pe meci, fiind desemnat MVP-ul finalei NBA din 2007. El a format, alaturi de Tim Duncan si Manu Ginobili, unul dintre cele mai redutabile trio-uri din istoria NBA.In paralel cu cariera sa din NBA, Tony Parker a condus reprezentativa Frantei la primul titlu dupa ani de dezamagiri, castigand Campionatul European din 2013, inainte de a-si anunta retragerea internationala in 2016. El ramane, insa, foarte implicat in baschetul francez, fiind presedintele clubului Villeurbanne.