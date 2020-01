Vesti noi despre accidentul in care Kobe Bryant a murit: Numarul victimelor a crescut considerabil

Ziare.

com

Potrivit TMZ , numarul persoanelor care au decedat a ajuns la noua.In elicopter se aflau pilotul si inca opt persoane, iar cu totii si-au pierdut viata.Motivul care a dus la prabusirea elicopterului nu este deocamdata clar. Presa americana scrie insa ca ceata poate juca un rol important.De altfel, din log-urile de zbor a reiesit ca elicopterul a mers mult in cerc in speranta ca ceata va disparea.In ultimele ore, mii de americani au iesit pe strazile din LA si la Academia lui Kobe Bryant pentru a-i aduce un omagiu.De asemenea, numerosi sportivi au publicat mesaje de condoleante pe retelele de socializare.Amintim ca in accidentul in care Kobe Bryant a murit, la varsta de 41 de ani, se afla si fiica acestuia, Gianna, in varsta de doar 13 ani.C.S.