Romania castiga medalia de aur in proba de bob doua persoane la Campionatul Mondial de tineret

Ziare.

com

Duminica, echipajul format din Mihai Tentea si Ciprian Daroczi a castigat medalia de aur la bob doua persoane in cadrul Campionatului Mondial Under 23 de la Wintenberg (Germania).In aceasta proba foarte importanta a bobului, de altfel si proba olimpica, Mihai Tentea si Ciprian Daroczi au castigat aurul dupa ce au devansat doua echipaje cu mari pretentii la aur, reprezentantii Germaniei si ai Chinei.Marea finala a reunit la start 28 de echipaje, iar cei doi romani au fost insotiti de antrenorul lor Daniel Pacioianu.In cariera lor, tinerii romani mai au in palmares medalia de argint la CM U23 din 2018 si pe cea de bronz, la CM U23 din 2019.In plus, Tentea si Daroczi au castigat Campionatul European Under 23 de anul trecut si au bifat argintul la Europenele din 2020.Tot in proba de bob, Romania a mai avut o performanta unica recent, in cadrul Jocurilor Olimpice pentru tineret de la Lausanne, Elvetia, acolo unde tara noastra a bifat doua medalii de aur in probele de bob o persoana, la feminin si masculin, prin Georgeta Popescu si Andrei Nica, o proba care va deveni olimpica la JO 2022 de la Beijing.