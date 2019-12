Anunt urias pentru fanii boxului: Urmeaza o noua "lupta a secolului"!

Ziare.

Anthony Joshua, proaspat reintrat in posesia centurilor mondiale WBA, IBF, WBO si IBO, se va lupta cu Tyson Fury, fostul campion absolut al "greilor".Impresarul lui Joshua, celebrul Eddie Hearn, sustine ca un meci intre cei doi va avea loc in curand."Cu siguranta se vor lupta, nu conteaza rezultatul. Daca Fury ca pierde cu Wilder, va promit ca AJ si Fury se vor lupta intr-un moment in viitor.Nu pot spune acelasi lucru si despre Wilder", a declarat Hearn la iFL TV.Duelul dintre Fury si Joshua este asteptat de fanii boxului pentru ca ar trebui sa stabileasca un campion absolut in aceasta categorie.Pana sa intre in ring cu AJ, Tyson Fury, va lupta cu Deontay Wilder la finalul lunii februarie pentru titlul mondial WBC.M.D.