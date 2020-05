Conor McGregor, "tremura" cand se uita la Floyd Mayweather

Ziare.

Fostul dublu campion mondial in circuitul UFC (Ultimate Fighting Championship) a afirmat ca are foarte multa incredere in pregatirea sa, dar recunoaste ca ar fi loc de mai bine.McGregor a suferit o singura infrangere ca boxer impotriva lui Floyd Mayweather in 2017, fiind invins prin KO tehnic in runda a 10-a, dar a incasat 100 de milioane de dolari.Conor McGregor a avut insa o revenire spectaculoasa in octogon, in ianuarie anul acesta, cand a avut nevoie de doar 40 de secunde pentru a-l invinge pe americanul Donald Cerrone, dupa 15 luni de la o alta infrangere usturatoare suferita in fata rusului Khabib Nurmagomedov.McGregor, in varsta de 31 de ani, are un palmares de 22 de victorii in 26 de meciuri."Ma uit la lupta cu Mayweather, la filmari si la modul in care lovea si chiar nu pot sa vad asta. Ma cutremur cand vad cum imi expedia loviturile in acel moment. Parca plutea in aer. Dar trebuie sa treci prin toate pentru a invata, pentru ca experienta este cel mai bun profesor", a adaugat McGregor.Conor McGregor spera insa sa mai aiba o sansa de a-si demonstra calitatile intr-un alt meci de box impotriva lui Mayweather.