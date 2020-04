COVID-19 face o noua victima in lumea sportului

Ziare.

Sotia arbitrului, Ruby Cotton, a precizat ca acesta a fost internat in urma cu doua saptamani cu pneumonie, fiind diagnosticat ulterior pozitiv la Covid-19.Cotton a inceput sa lucreze in ringurile profesioniste in 1992 si a activat pana in 2014, ocupand ulterior un post in cadrul conducerii Federatiei internationale de box (FI B).El a condus mai multe meciuri pentru titlul mondial, insa si-a castigat notorietatea in urma meciului pe care britanicul Lennox Lewis l-a castigat in fata americanului Mike Tyson, pe 8 iunie 2002.