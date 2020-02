Deontay Wilder are o explicatie bizara dupa infrangerea din meciul cu Tyson Fury

Ziare.

Wilder, 34 ani, a pierdut la Las Vegas primul sau meci din 44 disputate ca boxer profesionist, dupa ce a fost trimis la podea in reprizele a treia si a cincea. Lupta s-a incheiat in repriza a saptea, cand antrenorul lui Wilder, care nu mai putea riposta, a aruncat prosopul in ring.Inainte de meci, Wilder si-a facut aparitia intr-un costumul complet negru, constand intr-o armura, aparatori la brate, masca si o coroana care cantareau cel putin 18 kg, in semn de tribut pentru Black History Month, care comemoreaza rolul important al oamenilor de culoare in istoria SUA.''Fury nu m-a ranit deloc, dar pur si simplu acea costumatie a fost mult prea grea pentru mine. Asa ca nu am avut picioare la inceputul luptei, iar in repriza a treia picioarele nu m-au mai tinut. Am pus costumul cu o seara inainte, dar nu am realizat ca e atat de greu'', a declarat Wilder luni.Boxerul american a adaugat ca a fost dezamagit ca antrenorul sau Mark Breland a aruncat prosopul in ring: ''Sunt suparat pe Mark pentru ca am vorbit adesea despre acest lucru si nu este ceva emotional. Am spus echipei mele sa nu arunce niciodata prosopul pentru ca sunt un tip special. Mai aveam cinci reprize, eram inca in lupta''.Wilder are acum ragaz 30 de zile pentru a activa o clauza de contract privind un al treilea meci cu Tyson Fury.