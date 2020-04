Deontay Wilder explica infrangerea cu Tyson Fury

Ziare.

Wilder a declarat miercuri pentru Premier Boxing Champions ca adevaratul "Bombardier de bronz", asa cum este supranumit boxerul din Satele Unite, nu a iesit la iveala cu ocazia meciului pierdut prin KO in fata campionului britanic.Americanul a fost invins fara drept de apel de Fury, pe 22 februarie la Las Vegas, dupa o prima lupta incheiata la egalitate, in decembrie 2018. Cei doi urmau sa se infrunte pentru a treia oara, in data de 18 iulie, tot pe ringul MGM Grand din capitala mondiala a jocurilor de noroc, insa revansa a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus."Nu s-a terminat inca. In ochii mei, nu-l vad pe Fury ca fiind campion", a declarat Wilder (34 ani), care isi petrece timpul la resedinta sa din Alabama, conditiile starii de urgenta sanitara din SUA."Inca nu este campion. A mai ramas inca o lupta de disputat. Astept cu nerabdare sa arat lumii ce are mai bun Deontay Wilder. Oamenii care cunosc boxul stiu ca nu am fost eu insumi in noaptea aceea. Am fost zombi in acea noapte, nu eram eu. M-am simtit ca un zombi acolo", a adaugat americanul.Fury l-a coplesit pe Wilder in revansa de la Las Vegas, din luna februarie, preluand coroana de campion WBC al greilor, dupa ce s-a impus prin KO tehnic in repriza a saptea.Americanul a afirmat ulterior ca picioarele i-au fost slabite de costumul de 25 de kg pe care l-a purtat pentru a-si face o intrare cat mai spectaculoasa in ring, cu ocazia meciului."Stiu ca nu am fost eu. Toata lumea stie ca nu a fost adevaratul Deontay Wilder, ceva nu a fost in regula", a mai spus americanul, care asteapta acum a treia confruntare cu Fury, care ar putea avea loc probabil in octombrie.