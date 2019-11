Deontay Wilder si-a pastrat centura WBC la categoria grea dupa un KO devastator (Video)

Ziare.

Pugilitul american l-a invins pe cubanezul Luis Ortiz, printr-un KO in runda a 7-a.Lupta de la MGM Grand Garden Arena a fost controlata de Ortiz, care, inainte de KO, se afla in avantaj pe foile celor trei arbitri.In runda a 7-a, insa, Wilder l-a trimis la podea cu o lovitura de dreapta devastatoare.Cei doi s-au mai infruntat si la inceputul anului 2018, cand invingator a fost tot Deontay Wilder, prin TKO in runda a 10-a.Cu acest succes, Wilder a ajuns la 42 de victorii (41 prin KO) in cariera, avand si o remiza.I.G.